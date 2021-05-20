Лабинск, Краснодарский край, , 17:58 — REGNUM Александр Симириков покинул должность главы Лабинского района Краснодарского края по собственному желанию, сообщили 20 мая в пресс-службе администрации края. Симириков подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в органах исполнительной власти Краснодарского края.

«Александр Александрович больше года возглавлял район, до этого был первым заместителем главы муниципалитета. За это время мы видим позитивные изменения в развитии территории, и такая тенденция должна сохраняться в дальнейшем. Александр Симириков показал себя грамотным управленцем, который понимает, какие вопросы стоят перед командой и как правильно их решать», — сказал 20 мая на внеочередной сессии Совета Лабинского района вице-губернатор Игорь Чагаев.

Симириков руководил администрацией Лабинского района с марта 2020 года, до этого работал заместителем главы района.

Исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель главы района Владимир Забураев. Нового главу района планируют назначить 12 июля по результатам конкурса, который объявлен сегодня, 20 мая.