Москва, , 17:22 — REGNUM Власти РФ решили изъять «избыточную» прибыль металлургических компаний в связи с бурным ростом цен на их товары и пополнить казну по итогам 2021 года более чем на 200 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут в два раза вырасти пошлины на экспорт черного лома.

«Мировая экономика постепенно выходит из кризиса, уровень деловой активности растет. В первую очередь это касается Китая, который является главным торговым партнером России и крупнейшим мировым игроком металлургического рынка, — сказал Каленов. — В связи с этим растет и спрос на продукцию российских металлургических предприятий. По задумке российских властей такое резкое увеличение экспортной пошлины на лом черных металлов позволит изъять «избыточную» прибыль металлургических компаний в связи с бурным ростом цен на их товары и пополнить казну по итогам 2021 года более чем на 200 млрд рублей. При этом падение спроса в ближайшее время не ожидается».

Как пояснил Каленов, цены продолжат расти, что отобразится и на смежных отраслях, например в строительстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вывоз лома из РФ надо запретить.

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