Нью-Дели, , 17:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Индии рекомендует официально объявить о вспышке в стране эпидемии грибкового заболевания мукормикоз, также известного как «чёрная плесень», сообщает 20 мая NDTV со ссылкой на представителя ведомства Лава Агарвала.

По его словам, эта инфекция особенно опасна для пациентов с диагнозом COVID-19.

«В последнее время возникла новая проблема в виде грибковой инфекции, а именно мукормикоза, и сообщается о множестве случаев заболевания среди пациентов с COVID-19, особенно проходящих стероидную терапию или испытывающих проблемы с сахарами», — заявил Агарвал.

Он пояснил, что «черная плесень» приводит к длительной болезни и летальным исходам.

Поэтому он призвал власти штатов Индии объявить об эпидемии мукормикоза и принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии наблюдается резкая вспышка новых заражений коронавирусом, на фоне которой появились частые случаи мукомиркоза.

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