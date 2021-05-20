Ярославль, 20 мая, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 20 мая в Ярославскую область поступила очередная российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная центром исследований имени М. П. Чумакова. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

«Сейчас в регионе три вакцины и на сегодня их общее количество — 132 484 доз. «КовиВак» уже начнет поступать в медицинские организации Ярославля, Рыбинска, Тутаева. Пока партия вакцины ограниченная и с учетом двукратного введения, мы сможем привить 1560 человек. С учетом новых поставок, я думаю, количество привитых именно этой вакциной увеличится», — сказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

Вакцина, так же как и две предыдущие, предусматривает двукратное введение с интервалом в 14 дней.

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Всего в регионе на 20 мая 1-й этап вакцинации прошли 113 тысяч 425 человек, полностью завершили вакцинацию 92 тысячи 728 человек.