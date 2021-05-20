Республика Беларусь, , 16:50 — REGNUM Экстремистскими признаны в Белоруссии Telegram-каналы «Наш дом», «Игорь Макар» и «Наш дом ТВ», написала 20 мая официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова в своём ТГ-канале.

Также запрещены в Белоруссии материалы с YouТube-каналов «Наш дом ТВ» и «Игорь Макар». Соответствующее решение суд Центрального района Минска принял два дня назад — 18 мая.

Отмечается, что деятельность этих СМИ расследовалась главным белорусским управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Выяснилось, что они публиковали материалы с призывами «к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды». Замечены также эти каналы в призывах «к захвату власти неконституционным путём и разжиганию социальной вражды» между жителями республики и властями.

Чемоданова «Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста».

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