Москва, 20 мая, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В ходе проведения полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с вице-президентом — исполнительным директором Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым. Она состоялась на площадке Завода им. Шпагина, где сегодня стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Permkrai.ru Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников

В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность провести в Перми «Круизный форум», на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития водных путей и судостроительной промышленности, а также внедрения нового вида транспорта.

В четверг, 20 мая, заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников рассказал корреспонденту ИА REGNUM о развитии туристической отрасли в регионе.

«Круизный форум» в Пермском крае — что это будет и для чего это надо?

На День рек, который проходит в начале осени, мы совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ) хотим пригласить представителей туриндустрии, заинтересованных в развитии круизного туризма. Для Пермского края очень важно использование акватории рек, которые у нас представлены Волго-Камским бассейном. В этом регионе эксплуатируются двух-трехпалубные суда. При этом практикуются как короткие туры — однодневная обзорная экскурсия на пароходе, так и туры по живописным местам на 2−4 дня с посещением исторических мест, которые расположены на Каме. В этом случае многотоннажные теплоходы как раз заходят в наш бассейн.

Итак, вы намерены развивать это направление в региональном и туризме?

На форуме мы хотим поднять несколько важнейших вопросов, связанных с развитием этого направления туризма. Первое — это, собственно, содержание акватории — вопросы ее благоустройства, дноуглубления, чистки русел рек и возможности устройства причальных стенок, которые могли бы принимать крупные суда. Поскольку вода — среда специфичная, русла часто заиливаются, и, если не проводить дноуглубление, то многотоннажный теплоход подойти к берегу не сможет. И тогда возникают сложности — туристы должны сойти на борт маневрового катера, они доставляются на берег, и после экскурсии возвращаются на борт парохода таким же путем.

Второе — это, собственно, флотилия. В Москве мы видим флот «Рэдиссон», красивый и комфортабельный, сделанный по последнему слову техники.

Да, но он не пассажирский, он чисто экскурсионный…

Да, это верно, а пароходы, которые ходят по Золотому кольцу и дальше — не современные, они с советских времен, с маленькими каютами, и хотелось бы, чтобы производители судов могли бы предложить более комфортабельные пароходы, качественные по сегодняшним меркам.

Сейчас мы говорим не о плавучих ресторанах, а о судах для многодневных круизов с остановками в разных городах, с обзорными палубами и хорошими каютами?

Совершенно верно.

И это вопрос к отечественному судостроению, или вопрос зарубежных закупок?

Это вопрос исключительно к отечественному судостроению. И еще вопрос перехода на альтернативные виды двигателей, которые будут использоваться на этих судах. Например, есть идеи перейти на сжиженный природный газ, уйти от экологически рискового дизельного топлива. Вторая идея — для небольших обзорных экскурсий использовать катера с электродвигателями. Этот вопрос мы прорабатываем с Казанью, Санкт-Петербургом. Уже есть макеты, это очень современные решения, которые, несомненно, будут привлекать туристов.

И еще тема может получить вот такое продолжение. Круизный туризм предполагает, что мы пользуемся судами, пароходами. Но в Пермском крае более двадцати тысяч рек, порядка 100 из них пользуются популярностью у туристов-сплавщиков и по этому показателю мы являемся одним из лидеров по возможности передвижения на катамаранах, байдарках, каяках. Поэтому правильнее говорить не столько о круизном туризме, сколько в целом о речном, что предполагает также и сплав без двигателя.

Это не слишком экстремально?

Для рек, имеющих быстрое течение, такие, как на Алтае, например, это безусловно экстремально. Но в Пермском крае очень много рек без категории сложности — с медленным, спокойным течением, без порогов. Самыми популярными среди туристов являются сплавы на 2−3 дня, но есть и более протяженные — на 14 дней с возможностью остановки на ночлег, и в них могут принимать участие семьи с детьми — конечно, в соответствующей экипировке.

То есть, это не отдых в премиум-сегменте, а, скорее, любительский, спортивный туризм?

Если есть возможность причалить на ночь к берегу, разбить палаточный городок, приготовить ужин, качество этого отдыха существенно повышается. К тому же сейчас мы рассматриваем возможность использования автономных домиков — глэмпингов, которые могут быть размещены на протяжении всего маршрута и создадут систему так называемых гранд-причалов. То есть, чтобы плот, как в марине, мог бы встать в свой отсек, и его пассажиры могли бы с комфортом провести ночь на берегу. Это вполне возможно, но сразу же возникают вопросы межевания земель, потому что, как правило, это земли, находящиеся под охраной, это природные заповедники. И, тем не менее, этот вопрос активно прорабатывается, потому что есть задача разработки межрегиональных брендовых маршрутов. Например, один из таких — это сплав по реке Чусовая, который соединяет два региона: начинается путь в Свердловской области и заканчивается в городе Чусовой Пермского края. Причем протяженность подобных маршрутов можно варьировать — например, есть у вас четыре, три или два свободных дня — вы можете сойти в любой точке. Мы также взяли в работу возможность логистической доступности основных точек начала и окончания сплавных маршрутов.

У таких маршрутов может быть сложная логистика — ведь из этой «любой точки» я должна потом добраться до какой-то точки, откуда я смогу отправиться, например, обратно в Москву?

Это уже вопрос к организаторам тура. Они должны предложить такой маршрут, чтобы доставить вас до этой самой необходимой вам точки.

Но тогда оператор тура, конечно, должен быть единым, иначе риски, что где-то цепочка передвижений прервется, очень высоки.

Безусловно, координация очень важна. Но это не новый вид туризма, он де-факто действует в мире, но часто носит стихийный характер — знакомые, знакомые знакомых… Нам же хотелось бы, чтобы все это строго регулировалось, и при этом участники отрасли могли получать дополнительные преимущества. Например, в пандемийный период мы предоставляли туроператорам поддержку — компенсации, субсидии. Но для этого, конечно, компании, предоставляющие услуги, должны быть юридическими лицами, с уставом, зарегистрированные в налоговой инспекции, иметь советующий вид ОКВЭД.