Новосибирск, , 16:32 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о нецелесообразности строительства метрополитена в городах-миллионниках. Он отметил, что участвовал в личной встрече с вице-премьером, когда он был в Новосибирске.

«И мы с губернатором показывали ему особенности нашего города, его развития и говорили в том числе о проблеме метрополитена. Вице-премьер оценил возможности, и его слова я трактую таким образом, что метрополитен в Новосибирске надо достроить. Чем мы сегодня фактически и занимаемся», — сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании президента России Владимира Путина с правительством России заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что по поводу развития сети метрополитена для городов-миллионников нужны индивидуальные решения. В целом же метро для миллионников, по его мнению, нецелесообразны, и надо делать большую ставку на развитие железных дорог.

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