Красноярск, 20 мая, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Почётное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено Красноярску. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Василий Суриков. Вид Красноярска. 1887

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20 мая в Москве под руководством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Российского организационного комитета «Победа». В ходе заседания первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак напомнил, что в 2020 году 20 городов России стали «Городами трудовой доблести». В 2021 году состоялось голосование, определившее 11 лидеров среди новых претендентов на это почётное звание. Это Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

Турчак предложил главе государства поддержать решение о присвоении этим городам почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Владимир Путин поддержал это предложение.

Напомним, в Красноярске в течение четырёх месяцев проводился сбор подписей за присвоение городу этого звания. За все время проведения агитационной кампании эту инициативу поддержали свыше 137 тысяч человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс убеждён, что Красноярск достоин этого звания: «В годы войны в глубоком тылу здесь был создан мощный центр оборонной промышленности».

Напомним, в Красноярске с первого дня Великой Отечественной войны было развёрнуто масштабное производство военной продукции. В 1941 году город принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий, 30 тысяч рабочих.

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В начале 2021 года активисты местной ветеранской организации подготовили и направили главе Красноярска и в горсовет депутатов обращения о необходимости присвоения городу этого звания. Депутаты и власти поддержали эту инициативу.