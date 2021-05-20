Ярославль, 20 мая, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отменила празднование Дня города в последнюю субботу мая. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Ярославль

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Это сделано «по рекомендации Роспотребнадзора», судя по всему, чтобы избежать распространения коронавируса. Праздник перенесён на сентябрь.

Точная дата празднования пока не известна. Источники ИА REGNUM, близкие к органам власти сообщают, что, вероятно, День города будет предшествовать единому дню голосования. Это поможет повысить явку на выборах в Госдуму России. Такая практика применялась в прошлом году, когда в городе проходили довыборы депутата Госдумы России от Ярославской области.