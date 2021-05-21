Токио, 21 мая, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Всё больше жителей Японии подают свой голос за отмену Токийской Олимпиады. Широкую поддержку вызвала онлайн-петиция юриста Кэндзи Уцуномия с призывом к столичному правительству отменить летние Олимпийские игры, которую за полторы недели подписали более 350 тысяч человек. Чем аргументируют жители страны необходимость отменить Игры и чем отвечают власти, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио

Противники проведения Игр требуют защитить жизнь и здоровье людей, ведь пандемия еще не сошла с мировой сцены, более того, в Японии множество больниц просто переполнены из-за растущего числа ковид-пациентов, а в столице появились сильно заразные штаммы вируса и продлено до конца мая чрезвычайное положение (как и в других сильно населенных префектурах). Резонно ли проводить массовое международное мероприятие в таких условиях? Уцуномия и его единомышленники уверены: нет. Сам юрист уже обратился в МОК и решительно намерен добиться отмены Игр. Поддержка у такой позиции есть не только на словах: 45 муниципалитетов по всей Японии на данный момент отказались от планов размещения спортсменов и культурных обменов, из них 32 заявили: их потенциальные гости уведомили их, что откажутся от своих планов посещения. Против Игр, по опросам, выступают 70% населения Японии.

Зато провести Игры любой ценой намерен премьер-министр страны Ёсихидэ Суга и губернатор Токио Юрико Коикэ. Для Суги это вопрос принципиальный, ведь успех Игр принесет ему политические очки для переизбрания на пост председателя правящей партии, а значит и премьер-министра.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Тени над токийской Олимпиадой сгущаются».