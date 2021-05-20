Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Пользователи социальных сетей опознали в водителе Audi A7, спровоцировавшем аварию, депутата Заксобрания Ростовской области Александра Михалёва («Единая Россия»).

Авария произошла утром 19 мая на проспекте Стачки. Предположительно, водитель Audi A7 не справился с управлением, автомобиль занесло и произошло столкновение с автомобилем Renault Megane, стоящим в среднем ряду. От удара автомобиль отбросило на стоящий в левом ряду Renault Kangoo, который отбросило на Skoda Octavia и Renault Kaptur. Пострадавших нет. Все автомобили получили механические повреждения.

Как утверждают участники аварии, именно народный избранник находился за рулём Audi A7. По утверждению очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии.

Стоит отметить, что аварии предшествовали обыски в квартире Михалёва. Директор транспортного управления «Шолоховское» задолжал сотрудникам 4,5 млн рублей.

Александр Михалёв является заместителем председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности.