Ново-Огарево, Московская область, 20 мая, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Внимание к ветеранам должно быть постоянным и не зависеть от проведения праздников. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов по Невскому проспекту

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"Мы совсем недавно отметили 9 Мая, но всегда говорим о том, что после 9 Мая мы не должны терять вот этот вектор внимания к ветеранам», — заявил Путин.

«Скоро будем вспоминать и другую дату, 22 июня, страшный трагический день, когда нацисты вероломно вторглись на нашу землю. В этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны», — указал он.