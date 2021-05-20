Ново-Огарево, Московская область, 20 мая, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Нечистоплотные политики периодически пытаются атаковать Россию, пытаясь дискредитировать фундаментальные ценности российского народа. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Чем она (Россия) сильнее и самостоятельнее, чем более последовательно она отстаивала свои национальные интересы, тем больше стремления со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чём воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан», — заявил Путин.

«Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников», — указал он.

Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия Россия не может, подчеркнул он.

«Как уже много раз говорили, мы будем опираться на факты, делать всё, чтобы обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия, через века сберегли правду о войне», — отметил президент.