Ново-Огарево, Московская область, 20 мая, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Попытки сдерживать Россию предпринимались во все времена. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю. Пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — заявил Путин.

«Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны независимы от того, как она называлась в прежние времена: Российской Империей, Советским Союзом — Россия, как бы ни называлась, предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе одни и те же подходы и принципы», — указал он.

По его словам, чем Россия сильнее и самостоятельнее, «чем более последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше было стремление со стороны её ослабить».