Москва, , 14:19 — REGNUM Расширение сферы приложения труда за счет привлечения осужденных — правильное предложение представителя ФСИН, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Важно правильно организовать труд осужденных — в полном соответствии с нормативно-правовой базой регулирования социально-трудовых отношений: восьмичасовая продолжительность труда; добровольная занятость; формирование отчислений в пенсионный и другие негосударственные фонды.

А это значит, в перспективе обеспечение пенсией, заключение договоров с описанием всех нюансов занятости — заключенный должен иметь право заявить о нарушении прав в соответствии с договором; разработка норм труда для избегания повышения интенсификации и напряженности труда; защита доходов и возможность ими распоряжаться после выплат всех налогов; инвестирования в образование; формирования «финансовой подушки безопасности» после освобождения и т.п.

Важно через организацию занятости помочь осужденным подготовиться к ускорению адаптации, социализации после освобождения, что позволит сократить и избежать повтора рецидивов и нарушений осужденными после освобождения.

Часть заработанных средств могли бы истрачены на улучшение питания и условий содержания заключенных. Речь должна идти не о замене труда мигрантов трудом осужденных — здесь разные ниши для занятости.

Сейчас больший акцент делается на привлечение квалифицированных мигрантов (облегчен алгоритм получения гражданства, перечень востребованных профессий для мигрантов определен и известен), а появление дополнительного источника рабочей силы; возможности формирования если не достойной занятости, достойной заработной платы, достойных условий труда (об этом не всегда можно говорить даже в разрезе формального сегмента рынка труда), то улучшения этих показателей.

Условия занятости должны быть прозрачными, чтобы не допустить давления, вымогательств и прочих нарушений со стороны организаторов занятости осужденных.

УИК РФ Статья 103 «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы» предусматривает возможности и условия занятости в местах лишения свободы, но за пределами — в трудовых лагерях — это новации ФСИН, которые следует поддержать и помочь правильно организовать.

Привлечение осужденных как дополнительной рабочей силы позволит вытеснить с рынка труда страны часть нелегальных мигрантов, повысит конкуренцию среди трудовых мигрантов, т.к. частично заменит их на неквалифицированных и непривлекательных работах, сократит давление на российский бюджет (мигранты получают медицинскую и прочую помощь, пользуются инфраструктурой, созданной российскими гражданами).

Уже сейчас представители Федерации мигрантов выступают против привлечения осужденных, предлагая свои услуги, но обращать внимания на это не следует. Принимать решения необходимо из интересов прежде всего российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

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