Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Екатеринбурге приговорили местного жителя, сбившего троих человек в ноябре 2018 года, к шести с половиной годам колонии строго режима с ограничением свободы на один год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданин признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Мужчина 1968 года рождения, по версии следствия, управлял иномаркой Honda CR-V и выехал на тротуар. Мчавшись со скоростью не менее 82,6 км/ч, водитель сбил мужчину, женщину и двухлетнего ребёнка, ехавшего на трёхколёсном велосипеде. Всем пешеходам причинён тяжкий вред здоровью.

«Необходимо отметить, что уголовное преследование по ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа) прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности», — добавили в прокуратуре.

Также суд взыскан свыше 4 млн рублей в пользу потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сбили двух подростков на электросамокате.

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