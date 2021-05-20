Калуга, 20 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 мая. Днём ранее, 19 мая, в регионе было зарегистрировано 52 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 128 человек, 1359 человек находятся на лечении, 33 тыс. 440 человек выздоровели.

По информации регионального минздрава, на лечении в стационарах медицинских учреждений области находится 756 человек. Резерв коечного фонда — 11,1%. Охват тестированием составляет 211,6 на сто тысяч населения. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.