Москва, 20 мая, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. Это мероприятие открылось 20 мая в Барнауле на гребном канале.

Altairegion22.ru II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства также сказал:

«Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство, побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио.

С удовлетворением отмечу, что значимый вклад в организацию столь важных спортивных состязаний, в создание необходимых условий для тренировок атлетов внёс Фонд поддержки олимпийцев России.

И конечно, ощутимую помощь в подготовке и проведении этих ответственных стартов оказало правительство Алтайского края. Желаю вам спортивной удачи и всего наилучшего».

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле сегодня, 20 мая, встречают спортсменов со всего мира: в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ будут разыграны последние лицензии на Олимпиаду в Токио.

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