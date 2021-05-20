Варшава, 20 мая 2021, 11:47 — REGNUM Принадлежащий ВВС Польши пассажирский Boeing 737−86X подал сигнал о захвате воздушного судна. Об этом 20 мая сообщает портал OpenSky Network.
Отмечается, что пилот судна отправил диспетчеру специальный код 7500, означающий «самолёт захвачен».
Самолёт пролетает над территорией Польши, следует из данных портала. Другие детали происшествия не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт Airbus 320 со 155 пассажирами на борту выруливал на исполнительный старт для того, чтобы выполнить рейс Улан-Удэ — Домодедово (Москва), когда его курс буквально перед носом, на небезопасном расстоянии и ускорившись, пересек почтово-грузовой автомобиль спецслужб аэропорта.
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