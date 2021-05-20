Москва, , 11:38 — REGNUM Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным Олегом. Об этом она рассказала в интервью изданию «Комсомольская правда».

По словам Волочковой, их отношения продлились «десять счастливых месяцев».«С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения на доверии. Но мы оба понимали, что наш роман не приведёт к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной», — рассказала о причинах расставания балерина.

Ранее Анастасия Волочкова вместе с Олегом приняла участие в шоу «Исповедь» на платформе Premier. Тогда фанаты балерины впервые увидели лицо её избранника.

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