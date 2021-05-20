Трое неизвестных напали на главу управления соцпитания Петербурга
Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге трое неизвестных злоумышленников напали на главу управления социального питания (орган исполнительной власти города) Алексея Барабанщикова. Об этом 20 мая сообщает телеканал «78».
По словам потерпевшего чиновника, преступники скрывали свои лица масками и угрожали ему убийством. При нападении Барабанщиков не пострадал.
Отметим, что в Петербурге достаточно давно не фиксировалось случаев нападения в отношении чиновников.
Алексей Барабанщиков был назначен на должность главы управления соцпитания в феврале 2020 года. До этого момента он работал начальником отдела организации работы в сфере гарантированного питания управления развития сферы услуг министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Перед этим он возглавлял московский ГУП «Комбинат питания «Школьник» — один из основных игроков на рынке школьного питания в Москве — которое существовало до апреля 2013 года.
Управление социального питания является исполнительным органом государственной власти Санкт‑Петербурга, созданным для проведения государственной политики в сфере социального питания, а также координации деятельности иных исполнительных органов власти Санкт‑Петербурга в этой сфере, занимается организацией системы гарантированного питания в детских дошкольных учреждениях, учреждениях общего и профессионального образования, учреждениях здравоохранения и других социальных учреждениях Санкт‑Петербурга.