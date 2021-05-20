Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге трое неизвестных злоумышленников напали на главу управления социального питания (орган исполнительной власти города) Алексея Барабанщикова. Об этом 20 мая сообщает телеканал «78».

Www.gov.spb.ru Алексей Барабанщиков (справа) с губернатором Александром Бегловым

По словам потерпевшего чиновника, преступники скрывали свои лица масками и угрожали ему убийством. При нападении Барабанщиков не пострадал.

Отметим, что в Петербурге достаточно давно не фиксировалось случаев нападения в отношении чиновников.

Алексей Барабанщиков был назначен на должность главы управления соцпитания в феврале 2020 года. До этого момента он работал начальником отдела организации работы в сфере гарантированного питания управления развития сферы услуг министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Перед этим он возглавлял московский ГУП «Комбинат питания «Школьник» — один из основных игроков на рынке школьного питания в Москве — которое существовало до апреля 2013 года.