Москва, , 11:29 — REGNUM Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в числе других известных личностей выступит перед участниками марафона «Новое знание» в Москве. Об этом 20 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам первого замглавы администрации президента РФ, в течение трех дней перед участниками форума выступит несколько известных деятелей, каждый из которых является лучшим специалистом в своей отрасли.

«Перед вами эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск — это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — перечислил будущих спикеров марафона Кириенко.

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