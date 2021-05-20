Киев, 20 мая 2021, 11:12 — REGNUM В течение четырёх лет во всех областях Украины должны появиться современные спортивные комплексы. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью журналу «Минтранс».
По словам Тимошенко, в 2020 году было создано 10 «магнитов», к примеру, шестиэтажный спортивный комплекс «Олимпийские резервы» в Днепропетровске (переименован в Днепр).
Чиновник также назвал критерии, по которым отбираются объекты, участвующие в программе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что на границе с Россией не строятся укрепления в рамках проекта «Стена», а просто идёт обустройство границы.
Читайте также: На Украине опровергли существование проекта «Стена»