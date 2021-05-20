Киев, , 11:12 — REGNUM В течение четырёх лет во всех областях Украины должны появиться современные спортивные комплексы. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью журналу «Минтранс».

"Президент в прошлом году инициировал проект «25 спортивных магнитов». Идея в том, чтобы в каждой области появился суперсовременный многофункциональный спортивный объект, который можно использовать во всеукраинском масштабе», — сказал он.

По словам Тимошенко, в 2020 году было создано 10 «магнитов», к примеру, шестиэтажный спортивный комплекс «Олимпийские резервы» в Днепропетровске (переименован в Днепр).

Чиновник также назвал критерии, по которым отбираются объекты, участвующие в программе.

«Это точно будут объекты, в которых количество зрительских мест — не меньше полутысячи. И еще одно важное требование — чтобы там была возможность проводить всеукраинские и международные соревнования не менее чем по пяти олимпийским видам спорта», — рассказал Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что на границе с Россией не строятся укрепления в рамках проекта «Стена», а просто идёт обустройство границы.

Читайте также: На Украине опровергли существование проекта «Стена»