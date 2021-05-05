Киев, 5 мая 2021, 10:40 — REGNUM Проекта «Стена» на границе Украины и России не существует. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».
По его словам, проекта как такового нет, но обустройство украино-российской границы продолжается.
Он добавил, что защита Украины зависит от готовности ВСУ, Нацгвардии и других силовиков дать отпор врагу.
Напомним, проект «Стена» инициировал в 2014 году Арсений Яценюк, занимавший в то время пост премьер-министра. Целью проекта была защита Украины от вероятной «агрессии» со стороны России. «Стену» должны были завершить в 2018 году, однако сроки многократно переносились, и, по последним данным, проект должны завершить к 2025 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года ГПСУ обратилась к правительству Украины с просьбой выделить на строительство «Стены» $168 млн дополнительно.
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