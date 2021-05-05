Киев, , 10:40 — REGNUM Проекта «Стена» на границе Украины и России не существует. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, проекта как такового нет, но обустройство украино-российской границы продолжается.

«К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется только с негативными проявлениями… Надо понимать, что нет такой стены, которая… стала своеобразным саркофагом от российских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует», — сказал руководитель ГПСУ.

Он добавил, что защита Украины зависит от готовности ВСУ, Нацгвардии и других силовиков дать отпор врагу.

Напомним, проект «Стена» инициировал в 2014 году Арсений Яценюк, занимавший в то время пост премьер-министра. Целью проекта была защита Украины от вероятной «агрессии» со стороны России. «Стену» должны были завершить в 2018 году, однако сроки многократно переносились, и, по последним данным, проект должны завершить к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года ГПСУ обратилась к правительству Украины с просьбой выделить на строительство «Стены» $168 млн дополнительно.

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