Рейкьявик, , 11:08 — REGNUM Встречи с главами МИД Норвегии, Канады и Финляндии Ине Эриксен Сёрейде, Марком Гарно и Пеккой Хаависто проведет 20 мая на полях министерского заседания Арктического совета в Рейкьявике министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 20 мая рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«На полях министерского заседания Арктического совета состоятся встречи с коллегами Сергея Викторовича из Норвегии, Канады и Финляндии», — сказала она.

Кроме того, Захарова добавила, что также у главы МИД России 20 мая намечены встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном и с руководством этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе первой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном, которая состоялась 19 мая в Рейкьявике и продлилась дольше, чем планировалось, стороны обсудили целый ряд вопросов.