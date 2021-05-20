Ташкент, , 10:30 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана внесло представление в Кенгаша (совет) народных депутатов Андижана и управление охраны национальной гвардии Андижанской области о недопущение нарушения депутатской неприкосновенности и принятии мер в отношении виновных, сообщили в минюсте.

В ведомстве отреагировали на инцидент в андижанском совете, где сотрудники нацгвардии начали обыскивать депутатов и отнимать у них телефоны. В министерстве отметили, что действия правоохранителей нарушают закон «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая сенат Узбекистана взял на контроль случай в Кенгаша (совете) народных депутатов Андижана. В верхней палате парламента заявили, что правоохранительные органы нарушили право неприкосновенности некоторых депутатов.

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