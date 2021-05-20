Пхеньян, , 10:28 — REGNUM На востоке КНДР открыли больницу с целью обеспечения более качественного медицинского обслуживания людей за пределами столицы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, церемония открытия шестиэтажной больницы, расположенной в провинции Хамгён-Намдо, состоялась вчера, 19 мая. По сообщениям, на ней присутствовали партийные лидеры.

Известно, что ещё одна больница появилась в октябре 2020 года в уезде Самджиён провинции Янгандо (недалеко от границы с Китаем).

Тем не менее, в последнее время северокорейские СМИ не публикуют информацию о больнице общего профиля в Пхеньяне, строительство которой должно было завершиться к 75-летию Трудовой партии Кореи, то есть к 10 октября 2020 года.