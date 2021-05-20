«Добровидение» призвано показать красоту народной песни жителям России

Москва, , 10:34 — REGNUM 24 мая в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» состоится гала-концерт VI всероссийского фестиваля народной песни «Добровидение», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. О проекте мы беседуем с его инициатором и председателем оргкомитета депутатом Государственной думы РФ Олегом Ниловым (фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и генеральным партнером фестиваля социальным предпринимателем и меценатом Романом Василенко (межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни «Бест Вей», Международная бизнес-академия и другие проекты).

Организаторы «Добровидения» депутаты Государственной думы Олег Нилов, Сергей Крючек и предприниматель Роман Василенко

Фото из личного архива Олега Нилова

— В этом году фестиваль «Добровидение» впервые пройдет в мае, а не осенью, как в прошлые годы…

Олег Нилов: Да, 24 мая — в День Кирилла и Мефодия: День славянской письменности и культуры. Этот праздник мы хотим отметить крупным культурным мероприятием, как раз связанным с национальной культурой.

Роман Василенко: И еще 27 мая — День города Санкт-Петербурга: фестиваль — — подарок на день рождения любимому городу.

— А есть ли какая связь с тем, что и «Евровидение» проводится в конце мая, ведь «Добровидение» когда-то задумывалось в противовес «Евровидению»?

Олег Нилов: Цель проводить «Добровидение» в пику «Евровидению» мы не ставили. «Евровидение» давно уже не имеет отношения к музыке и находится на последнем издыхании — ему уже немного осталось. Это абсолютно политизированный и управляемый конкурс. Когда-то он действительно отражал европейские музыкальные тенденции — — но прежнего «Евровидения» давно нет.

В мае 2014 года, после победы Кончиты Вурст на «Евровидении», я выступил с инициативой создать песенный конкурс, где песни исполнялись бы на национальном языке артиста и в народной песенной манере, в музыкальном сопровождении народных инструментов — и обязательно артисты должны быть в народных костюмах! «Добровидение» задумывалось как духовно-нравственный ответ не только современному «Евровидению», но всем современным тенденциям музыкальной антикультуры.

Первый фестиваль состоялся в 2016 году. С тех пор он проводится каждый год с участием артистов из регионов России и зарубежных стран. Активное участие в зарождении и развитии фестиваля приняли народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, безвременно ушедший от нас, Валентина Владимировна Терешкова.

Прошлогодний фестиваль «Добровидение-2020» собрал более 700 участников из 40 регионов России. Среди участников и гостей были Государственный Омский русский народный хор, хор Валаамского монастыря, коллективы «Агидель» из Татарстана и «Сявал» из Чувашии, ансамбль «Пташица» из Санкт-Петербурга, народный артист России Александр Михайлов, народный артист России Василий Герелло, победитель телевизионного конкурса «Голос» иеромонах Фотий, Нелли Кобзон, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сенаторы, депутаты Государственной думы и многие другие.

Почетным гостем фестиваля была программа «Играй, гармонь» Первого канала. Пять часов длился заключительный концерт, более 500 артистов приняли в нем участие!

В связи с пандемией иностранное участие в «Добровидении» в прошедшем году было ограничено, но на фестивале выступило множество национальных коллективов, работающих в России.

Так, в концертной программе приняли участие народный любительский ансамбль грузинского танца «Сихарули», эстонская фольклорная группа Heebo, армянский танцевальный ансамбль «Наири» и ингерманландский вокально-танцевальный ансамбль «Тайвас».

Большая концертная программа была представлена 10 и 11 октября 2020 года на площадках Российского этнографического музея, Государственной академической капеллы и на берегу озера на открытой сцене загородного клуба «Дача».

«Добровидение» призвано показать красоту народной песни жителям России Фото из личного архива Олега Нилова

— Расширится ли круг участников «Добровидения-2021» по сравнению с прошлогодним?

Олег Нилов: Расширить круг участников до нескольких тысяч на первом отборочном этапе мы бы хотели, но пока не можем по эпидемиологическим причинам. По этим же причинам в этом году мы не сумели провести отборочные этапы.

Фестиваль «Добровидение-2021» начнется с концерта лауреатов «Добровидения-2020». На прошлогоднем мы как раз смогли провести первый и второй этапы отбора, но гала-концерт в 7-тысячном СКК «Сибур-арена» пришлось отменить. 24 мая этого года гала-концерт состоится.

Концерт, как обычно, пройдет со зрителями, с трансляцией на федеральных, региональных телеканалах, каналах других стран — например Белоруссии. Кстати, прошлогодние этапы фестиваля транслируются сейчас, в преддверии «Добровидения-2021», по каналу «Беларусь-24» каждую пятницу до конца апреля в 23 часа. Канал есть в интернете, все выступления можно посмотреть и в прямом эфире, и в записи. Все телетрансляции «Добровидения» можно найти на нашем сайте.

— Какие планы на будущие годы?

Олег Нилов: Задача фестиваля — предоставить возможность народным артистам, может быть, впервые выйти на большую сцену и на большие экраны: помочь артистам и миллионам телезрителей встретиться. И дать нам возможность донести до зрителей незыблемые ценности национальной музыкальной, песенной и духовной культуры.

Для этого нужен доступ на радио и TV, которые сегодня заполнены в основном непотребством. Представители иных музыкальных культур и ценностей заполоняют в том числе и государственные телерадиоканалы. Все эти рэперы, панкующие блогеры, низкопробная попса — так называемый раньше андеграунд — сегодня загнали в подполье народную музыкальную культуру.

Нам с огромным трудом удается попасть лишь на некоторые телеканалы, потому что, для того чтобы самим создать телевизионный продукт с высокими требованиями по звуку, свету, режиссуре и выйти в телеэфир в прайм-тайм, нужны миллионы!

Ни копейки бюджетных денег, денег специальных фондов, к сожалению, так и не удается получить. Фестиваль живет благодаря энтузиазму, вере и преданности нашим традициям наших участников, организаторов, меценатов.

«Добровидение» призвано показать красоту народной песни жителям России Фото из личного архива Олега Нилова

— Роман Викторович, что подвигло вас стать генеральным партнером фестиваля?

Роман Василенко: Те проекты, которыми мы занимаемся, направлены на улучшение качества жизни, а качество жизни имеет не только материальную, но и духовную составляющую. Фестиваль направлен на развитие духовно-нравственных ценностей — ценностей семьи, человеческих отношений, отношения к делу. А также развитие национальных традиций, настоящей культуры, а не зиц-культуры, которой нас пичкают медиа. Он дает возможность вырваться из порочного круга ложных ценностей, которые формирует информационная среда вокруг нас.

Мы стремимся помогать людям развивать их потенциал в трудовой сфере, в сфере предпринимательства, даем согражданам уникальные возможности решить их жилищные проблемы, улучшить их качество жизни на основе взаимопомощи и взаимовыручки — в этом суть кооперативного движения. Особенно это важно для развития регионов России, для реализации возможностей молодежи — чтобы она оставалась на своей малой родине, не уезжала в столицы или вообще за границу. Наш девиз «Объединиться, чтобы жить!».

Фестиваль, с которым мы сотрудничаем, помогает людям реализовать себя в сфере творчества — это важное дополнение к нашей программе развития человеческого потенциала. Именно поэтому мы стали активными участниками проекта.

Олег Нилов: У нашего фестиваля несколько партнеров. Финансовую помощь оказывают ПАО «Газпром», АО «Россельхозбанк», ОАО «РЖД». Конечно, помогают многие земляки — наш знаменитый Санкт-Петербургский государственный институт культуры во главе с ректором Александром Сергеевичем Тургаевым. Большой вклад в развитие фестиваля вносит режиссер «Добровидения» Аскольд Аркадьевич Конович.

Этого, увы, пока недостаточно для прорыва на серьезный международный уровень. Мы приглашаем поддержать проект партнеров, заинтересованных в сохранении и развитии народной и духовной культуры народов нашей страны, а также надеемся и на государственную поддержку.

Речь идет ни много ни мало о сбережении духовного, культурного стержня, вокруг которого мы будем формировать здоровую духовно-нравственную культуру наших народов.

Фестиваль решает государственную, стратегическую задачу — сбережения и приумножения народа, именно народа, а не населения или электората. Однако как с демографией, так и с народной культурой дела обстоят пока совсем не здорово.

Уверен, что этот проект будет с каждым годом обретать все больший общественный интерес и поддержку. Тем более что и президент России дал поручение о создании песенного конкурса в России. Поручение о систематическом освещении фестиваля главными национальными телеканалами дало и правительство. О поддержке «Добровидения» заявили Московская патриархия и АО «Национальная Медиа Группа».

Народное искусство, в особенности народная песня, никогда и никуда не исчезнут. Красоту, гармонию, верность традициям и культуре предков мы благодаря «Добровидению» сможем донести до новых поколений россиян.