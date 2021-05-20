Красноярск, 20 мая, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. Об этом директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил 20 мая на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

Он отметил, что в настоящее время в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, и около 188 тыс. из них имеют право на принудительные работы. Таким образом, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

«Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — сказал Калашников.

Он добавил, что мигрантов после работ, к примеру, на золотых приисках в Магаданской области нужно отправлять чартерами домой. Потому лучше обеспечить общежитиями и рабочими местами спецконтингент.

В дальнейшем эти люди останутся в регионах работать и социализуются, пояснил глава ФСИН.

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