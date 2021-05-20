Красноярск, , 09:27 — REGNUM Исправительный центр, в котором осужденные будут выращивать саженцы и сажать деревья, надеется создать в Сибири Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Об этом директор ФСИН Александр Калашников сообщил 20 мая журналистам в Красноярске.

По его словам, для Сибири очень актуальна тема восстановления леса, пострадавшего от пожаров. Подобная работа перспективна с точки зрения трудоустройства и занятости спецконтингента.

«И в этом плане мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — пояснил Калашников.

В дальнейшем осужденные смогут выполнять подобную работу на свободе. Он также добавил, что спецконтингент можно привлекать к работе на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали.

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