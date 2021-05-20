п. Дальний, , 09:54 — REGNUM Прокуратура Иркутской области объявила о проведении до следственной проверки в связи с масштабным пожаром, произошедшим в поселке Дальний Нижнеилимского района, расположенном в труднодоступной местности. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

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«Прокуратурой Нижнеилимского района проводится проверка исполнения федерального законодательства, в том числе об обеспечении противопожарной безопасности населенного пункта и предоставлении мер социальной поддержки гражданам», — отмечают в прокуратуре.

По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 19 мая в границах населенного пункта со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений. Огнём уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек.

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