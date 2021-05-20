Москва, 20 мая, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает 20 мая официальный сайт правительства России.

(сс) Rubin16 Долина Гейзеров. Камчатка

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», — приводит портал слова главы правительства.

Мишустин уточнил, что нужно «продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами» долины с учётом её статуса особо охраняемой природной территории. При этом дальнейшая разработка концепции развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике должна вестись в соответствии с экологическим законодательством. Далее опыт нужно масштабировать на другие подобные территории России.

Отмечается, что Чернышенко проведёт встречу с экологами, инвесторами и представителями туристической индустрии, а также краевым руководством. Темой для обсуждения станет развитие туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

Помимо вице-премьера, в мероприятиях в Камчатском крае примут участие представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, а также гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и глава корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отреагировал на доклад Чернышенко по Долине гейзеров.

«Говоря про Долину гейзеров, вы сказали, что там больше народа нельзя допустить, они там всё вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то меня это задело всё-таки. Они там вытопчут всё, как будто совсем люди, которых мы и не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким. И тогда у нас всё будет лучше получаться», — заявил Путин.

Он поручил организовать работу таким же образом, как делают в других странах в аналогичных парках, где никто ничего не вытаптывает, при этом количество посетителей на порядок выше.