Красноярск, , 08:50 — REGNUM В России число заключенных за десять лет сократилось почти в два раза, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«В начале 2021 году в учреждения уголовно-исполнительной системы содержалось 483 тыс. человек, в 2010 году было более 860 тыс. заключенных, подследственных, подозреваемых, обвиняемых», — сказал он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Он уточнил, что это стало возможным благодаря совершенствованию уголовной политики, «которая расширила возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждения уголовно-исполнительной системы, последовательно снижается».

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном докладе Совета Европы (СЕ) о ситуации в европейских тюрьмах, опубликованном 8 апреля 2021 года, говорится, что число заключённых в России с каждым годом сокращается, хотя она лидирует в списке европейских стран по этому показателю.

Так, согласно докладу, к началу 2020 года в России насчитывалось 519 618 человек в местах лишения свободы. В начале 2019 года их было 563 166 человек, в начале 2018-го — 602 176 человек.

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