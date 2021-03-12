Москва, , 14:12 — REGNUM В России за последние 10 лет число заключённых в местах лишения свободы сократилось на 40%. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, за последние 10 лет благодаря совместной работе ведомство добилось определенных позитивных результатов в развитии уголовно-исполнительной системы.

«В связи с гуманизацией законодательства и расширением возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на 40% снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — сказал он на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховном суде России назвали гуманизацию уголовного законодательства страны важным направлением работы.

Речь идёт о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей. Также перед применением ряда уголовных статей первоначально была введена административная ответственность. Введён и институт судебных штрафов, сообщили ранее в пресс-службе Верховного суда.

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