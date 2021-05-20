Луганск, , 08:24 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 20 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, под огнём боевиков ВСУ оказались районы населённых пунктов Калиново и Золотое-5. Применялись гранатомёты РПГ и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что украинская сторона всячески избегает диалога с представителями Донбасса и блокирует переговоры.

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