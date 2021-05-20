Смоленск, , 07:00 — REGNUM В Военной академии Войсковой противовоздушной обороны ВС России имени маршала Советского Союза А.М. Василевского в городе Смоленске 20 и 21 мая пройдёт XXVIII Всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвящённая развитию теории и практики применения войсковой ПВО ВС РФ в современных условиях. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Сухопутных войск на сайте Минобороны РФ.

В мероприятии, которым руководит начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, примут участие начальники войск ПВО и авиации военных округов, генеральные и главные конструктора выпускающих соответствующую технику предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представители научно-исследовательских и образовательных организаций.

Отмечается, что в рамках проведения нескольких круглых столов участники конференции обсудят «современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск».

Во время проведения конференции её участники смогут познакомиться с достижениями научных школ академии и продукцией предприятий ОПК в рамках профильной выставки.

Читайте также: Минобороны готовит первые боевые расчеты для ЗРС С-500 «Прометей»