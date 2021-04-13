Москва, , 22:22 — REGNUM В Вооруженных силах России идет обучение первых боевых расчетов для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщает 13 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Военная академия Воздушно- космической обороны (ВКО) имени маршала Жукова начнет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500 Mil.ru

По утверждению издания, в ближайшее время будет завершено обучение всех специалистов, необходимых для работы нового зенитно-ракетного комплекса. Из них будут сформированы подразделения для эксплуатации С-500, что сократит время постановки новых систем ПВО на боевое дежурство.

Подготовка специалистов для ЗРС С-500 осуществляет учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Военная академия воздушно-космической обороны имени Жукова, на базе военно-учебных центров Сибирского и Южного федеральных университетов, а также в МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также в Ярославском высшем военном училище ПВО.

Уточняется, что если ранее курсанты, которых готовили для службы на С-500, получали лишь общую информацию об этой технике, то сейчас они начали изучать готовую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» предназначены для дополнения современных систем ПВО С-400 и защиты ключевых административно-промышленные центров страны от баллистических и гиперзвуковых ракет, а также их носителей.

Помимо самолетов, ЗРС «Прометей» способен уничтожать заатмосферные баллистические цели и низкоорбитальные спутники.

Кроме того, новые ракеты семейства 77Н6, предназначенные для С-500, способны поражать объекты в ближнем космосе.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, заводские испытания «Прометея» уже завершены, и в 2021 году первые образцы С-500 могут поступить в войска.

По некоторым данным, новая ЗРС будет выпускаться в двух вариантах — мобильном и буксируемом.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗРС С-500 «Прометей» остается одной из самых засекреченных российских военных разработок. Тактико-технические характеристики нового комплекса официально не представлены.

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