Сараево, , 07:49 — REGNUM Председатель совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия беседовал 19 мая в Брюсселе с председателем правительства Сербии Анной Брнабич. Встреча состоялась накануне рабочего ужина верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президента Еврокомиссии Джозефа Боррелля с лидерами стран Западных Балкан. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Ранее Боррель заявил, что организовал ужин для шести лидеров Западных Балкан, чтобы возобновить традицию регулярных встреч «о регионе с регионом» и открыть путь для изучения ситуации и вызовов на Западных Балканах.

«Цель состоит в том, чтобы связаться с нашими партнерами в регионе, выслушать их, понять их проблемы и идеи и посмотреть, как лучше работать вместе над будущим вместе», — сообщил он Боррелю.

На рабочем ужине помимо Тегельтии и Брнабич присутствовали и премьер-министр Косово Альбин Курти, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Черногории Мило Джуканович и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.