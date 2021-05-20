Белград, , 07:53 — REGNUM Министр финансов Сербии Синиша Мали на пресс-конференции в Праге 19 мая заявил, что наша страна сделает все возможное, чтобы привлечь чешских инвесторов, желающих инвестировать в наши курорты, телекоммуникации, энергетику и транспорт, как можно скорее. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

После встречи с вице-премьер-министром Чехии и министром промышленности, торговли и транспорта Карелем Хавличеком Мали отметил, что он провёл конструктивную и успешную встречу с чешским министром, которая, как он указал, является подтверждением добрых отношений между двумя странами, которые имеют большой потенциал для дальнейшего экономического сотрудничества.

«Мы сделаем все, чтобы реализовать конкретные инвестиции, которые я обсуждал с министром, а именно инвестиции в туризм и наш потенциал в этой области, а также инвестиции в телекоммуникации, энегетику и транспорт, чтобы как можно скорее привлечь всех этих инвесторов в нашу страну и подписать контракты и начать их реализацию», — сообщил Мали сербским журналистам в Праге.