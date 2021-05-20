Екатеринбург, , 05:26 — REGNUM В Свердловской области жители посёлка Прохладный отказались от иска к администрации Белоярского городского округа, направленного ранее из-за весенних затоплений. Вместо него они подали новый, пишут СМИ.

По данным Накануне.ru, граждане уже пять лет судятся с чиновниками из-за искусственного озера. Водоём каждую весну переполняется и вода попадает на близлежащие участки. 19 мая по их иску, поданному в 2016 году, состоялось очередное заседание. В ходе него истец заявил об отказе от иска и суд его утвердил.

Теперь подан новый иск. Причину такой рокировки сами граждане объясняют тем, что он касается уже происшествия 2021 года, а из-за того, что было пять лет назад, смысла «бодаться» уже нет.

«Сейчас будет новое разбирательство, дата которого пока не назначена», — сообщила изданию местная жительница, подавшая иск.