Новосибирск, 20 мая, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 11 по 17 мая 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1%. Цены на остальные виды топлива оставались без изменения. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM АЗС

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 43,20 до 44,40 руб. я за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,80 руб., марки АИ-98 — от 51,10 до 55,20 руб., дизельное топливо — от 50,75 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики отмечает, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.