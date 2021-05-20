Москва, 20 мая, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Почти 500 материалов с недостоверной информацией в интернете заблокировал Роскомнадзор с начала 2021 года. Об этом 20 мая пишут «Известия».

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

"Общее количество заблокированных фейков в 2020 году — 1842 ссылки, в 2021 — 477», — уточнили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в прошлом году большинство заблокированных ссылок (1039 из 1842) содержали недостоверную информацию о коронавирусе. Сегодня ситуация изменилась, и на первое место по блокировкам вышли фейки финансовой направленности (410 из 477).

«Ведущую роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры. Необдуманные заявления, слухи, а иногда и преднамеренная ложь формируют мнения миллионов граждан», — предупредили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо недостоверной информации грозит крупными штрафами (до 5 млн рублей для юридических лиц) и уголовным преследованием, если это привело к тяжким последствиям.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что решили не блокировать Twitter, поскольку компания удалила «свыше 91% запрещенной информации».