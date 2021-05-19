Якутск, 20 мая, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Более 100 жителей Якутии воспользовались 19 мая возможностью вакцинироваться от коронавируса в удобное для них время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник-V»

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Акцию «Ночь вакцинации» медики городской больницы №3 Якутска проводят в Театре эстрады республики. Привиться здесь можно с 21:00 и до 07:00. Повторится акция в ночь с 21 на 22 мая, а также с 22 на 23 мая.

Кроме того, Якутская городская больница открывает выездные пункты вакцинации в торговом центре «Проспект», торгово-развлекательном комплексе «АЗИЯ», в Государственном театре оперы и балета Якутии, в офисе центра МФЦ. Предварительной записи не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Санкт-Петербурга появился первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса.