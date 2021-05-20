Могадишо, , 00:34 — REGNUM Военнослужащие армии Сомали вступили в бой с исламистами в центральной части страны, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что боестолкновение произошло в штате Хиршабелле в центральной части Сомали. По данным местных властей, боевики-исламисты из движения «аш-Шабаб"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение с целью освобождения своих сторонников, арестованных ранее по обвинениям в грабеже. В результате боя погибли десять человек, включая военнослужащих армии Сомали, еще 15 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв у полицейского участка. В результате теракта погибли шесть человек, в том числе начальник полиции округа.