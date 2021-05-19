Вашингтон, 19 мая, 2021, 23:52 — ИА Регнум. В США группа мошенников, выдававших себя за Илона Маска, похитила у доверчивых граждан более $2 млн, сообщает 19 мая Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Жулики создавали фальшивые аккаунты в соцсетях и от имени основателя Tesla Илона Маска предлагали пользователям отправлять токены на их криптокошельки, обещая крупный доход.

Всего в США за последний год по аналогичным мошенническим схемам на рынке криптовалют у простых пользователей соцсетей было похищено $80 млн.

Отмечается десятикратный рост преступлений такого характера в течение года.