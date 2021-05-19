Москва, , 23:40 — REGNUM Заслуженный тренер СССР и России по биатлону Александр Привалов скончался в возрасте 87 лет, сообщает 19 мая пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Звезда отечественного и мирового биатлона, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер — такими словами вспоминают Александра Васильевича Привалова коллеги и близкие.

Отмечено, что 17 мая Александр Привалов вышел из больницы, куда был госпитализирован для прохождения планового медицинского обследования.

Александр Привалов является серебряным (1964 г.) и бронзовым (1960) призером Олимпийских игр, двукратным (1961) серебряным призером чемпионата мира по биатлону.

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