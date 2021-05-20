Нью-Дели, 20 мая, 2021, 07:55 — ИА Регнум. ВМС Индии нашли тела 26 пассажиров, которые были на борту баржи, затонувшей во время сильнейшего в регионе шторма. Об этом 19 мая сообщает Associated Press со ссылкой на официальных представителей военно-морского флота.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

На данный момент продолжаются поиски еще 49 человек, пропавших после циклона 17 мая. Пять кораблей, патрульный самолет и три вертолета уже спасли 186 человек, которые оказались в море во время бури, когда волны поднимались до 7 метров.

ИА REGNUM напоминает, в результате шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес с собой мощный тропический циклон «Тауктае», в западной части Индии за прошедшие двое суток погибли не менее 38 человек. Об этом 19 мая сообщает агентство PTI со ссылкой на местные власти.

При этом в настоящее время «Тауктае» из состояния «очень жестокого циклонного шторма» ослабел до «циклонного шторма» и с сильными ливнями движется в северо-восточном направлении.