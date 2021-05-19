Техас, США, 19 мая, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Законопроект о запрете абортов после обнаружения сердцебиения эмбриона подписал 19 мая губернатор штата Техас Грег Эббот, сообщает Associated Press.

Tatiana Vdb

Так как сердцебиение обнаруживается примерно через 5−6 недель беременности, данный закон стал одной из самых жестких ограничительных мер в США в отношении абортов. Ранее он был принят в штате Огайо. В штате Миссисипи аборты запрещены после 15 недель.

ИА REGNUM напоминает, закон принят на фоне развернувшейся в США горячей дискуссии в отношении абортов на самых поздних сроках беременности. Так, в штате Нью-Йорк был принят закон, позволяющий прервать беременность на любом сроке.