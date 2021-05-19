Первоуральск, Свердловская область, , 20:50 — REGNUM Гружённый щебнем грузовик МАЗ сбил девять легковых автомобилей в ходе ДТП в городе Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

МАЗ въехал в машины, стоявшие на светофоре. Пострадала одна женщина, её госпитализировали. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.

Водитель МАЗа уже дал показания. По словам мужчины, его сильно ослепило солнце, «в результате чего он на непродолжительное время потерял контроль над управлением машины и на небольшой скорости протаранил девять автомобилей», уточнил Горелых.

Личность гражданина за рулём грузовика установлена — это уроженец Туринского района Свердловской области. Полицейские начали проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись два грузовика. В результате ДТП погиб один человек.

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