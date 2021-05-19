Москва, 19 мая, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Украинская сторона уходит от диалога с Донбассом и блокирует обсуждение любых вопросов, относящихся к сфере деятельности трехсторонней Контактной группы (ТКГ) по Донбассу, заявил 19 мая журналистам полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

СВ ДНР Донецк

«Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована», — пояснил Грызлов.

Он подчеркнул, что позиция Киева, отказывающегося от полноценного диалога с представителями ДНР и ЛНР, «крайне негативна и только усугубляет ситуацию».